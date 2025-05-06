Сопредседатель клуба исторической реконструкции «Куранты» немецкого города Саарбрюккен Владимир Полежаев сообщил журналистам, что в Европе проживает около 3 млн бывших граждан СССР. Все они чтут память о Великой Отечественной войне.

«В Германии, как и в других странах Европы, живут бывшие граждане Советских республик, нас более 3 миллионов, которые каждый год с нетерпением ждут празднования Дня Великой Победы. Несмотря на официальные запреты властей», — сказал Полежаев.

Он добавил, что на Западе откровенно искажают историческую правду о Второй Мировой войне. Также Полежаев отметил, что он и его соратники не допускают перевирания подлинных событий и повторения вражды России с Германией.

Ранее российский политолог Сергей Марков провел резкие параллели между биографией деда президента Украины Владимира Зеленского — ветерана Великой Отечественной войны Семена Зеленского — и политикой его внука.