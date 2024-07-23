Более 2,5 тыс жителей Королева задали вопросы на приемах «Выездной администрации»

Более 2,5 тыс. жителей Королева задали вопросы на приемах в формате «Выездная администрация» в этом году, передает пресс-служба администрации городского округа.

Открытые приемы жителей в формате «Выездная администрация» проводятся в Королеве два раза в месяц, в разных микрорайонах города. Площадками для приемов становятся дома культуры, а в летнее время — городские парки и стадионы. На вопросы жителей отвечают глава города и его заместители, а также руководители управляющих компаний, представители городских учреждений разных сфер. Недавно к «Выездной администрации» присоединились нотариусы, у которых любой желающий может получить бесплатную консультацию.

По мнению королевцев, такой формат общения очень удобен — за одно посещение можно решить сразу несколько вопросов, обратиться к разным специалистам. Всего с начала года в Королеве прошло 14 открытых приемов, на которые пришли 2514 человек. Более 80% обращений, с которыми обратились жители, уже решены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.