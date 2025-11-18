Более 23 тыс семей Московского региона направили маткапитал на оплату детсадов

В Московском регионе более 23 тыс. семей в этом году воспользовались возможностью оплатить средствами материнского капитала услуги по присмотру, уходу и обучению в детских садах. Отделение Соцфонда по Москве и Московской области перечислило на эти цели свыше 2,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Отделения СФР по Москве и Московской области.

Как оплатить детский сад

Семьи, решившие направить маткапитал на оплату детского сада, вправе выбратьл юбое дошкольное образовательное учреждение. В государственном и муниципальном детсаду сертификатом можно оплатить только присмотр и уход за ребенком, так как образовательные услуги там предоставляются бесплатно. В частном дошкольном учреждении есть возможность направить средства на все услуги, включая обучение детей.

Родители могут также использовать сертификатна кружки или секции в детском саду, например, дополнительные занятия по танцам, рисованию, изучению языков. Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель, предоставляющий услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательной деятельности.

Использовать капитал на дошкольное образование мама или папа могут сразу после получения сертификата. Оплатить содержание и обучение в детском саду можно любому ребенку в семье.

Маткапитал за вуз и проживание в общежитии

Помимо оплаты содержания ребенка в детском саду, материнский капитал можно направить на обучение детей в высших и средних специальных учебных заведениях, автошколах, творческих студиях, спортивных секциях, на курсах иностранных языков и индивидуальные занятия с репетитором. Это могут быть не только образовательные услуги, но и проживание, коммунальные платежи в общежитии на период обучения. Использование сертификата на указанные цели возможно не ранее, чем через 3 года после рождения ребенка, на которого он выдан.

С апреля 2025 года отделение Соцфонда по Москве и Московской области значительно упростило порядок направления маткапитала на оплату обучения детей в высших учебных заведениях. Родители могут подать заявление прямо в вузе при заключении договора об оказании платных услуг. На сегодняшний день такую услугу предоставляют двенадцать вузов Московского региона. Список размещен на сайте отделения СФР в разделе «Гражданам».

В 2025 году размер маткапитала равен 690 266,95 руб. на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за рождение второго малыша после получения сертификата за первенца составляет 221 895,14 руб. Для семей, в которых родился третий ребенок или последующие дети, капитал устанавливается в размере 912 162 рубля в случае, если ранее право на него не возникало.

Средства государственной поддержки можно использовать как полностью, так и частично на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, а в некоторых случаях папы, ежемесячную выплату на детей до трех лет, на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью и другие важные нужды.

Если остались вопросы, всегда можно позвонить в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.