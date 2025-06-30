Более 2 тыс обращений о доступной среде пришло на «Добродел» с начала года

С начала 2025 года подмосковный сервис «Добродел» принял более 2 тыс. обращений от жителей, связанных с доступностью среды. Большая часть из них касается подъездов и дорог, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Проанализировали все запросы, поступающие на „Добродел“, за полгода их поступило 2195. В основном они касаются подъездов, таких обращений поступило 907, 507 — это двор и 397 — это дороги», — заявил Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что с 1 июля 2016 года доступная среда для строящихся и капитально отремонтированных зданий регулируется федеральными нормативами, поэтому обращения касаются не новых объектов.

По словам Кирюхина, на сайте «Добродела» появился раздел о доступной среде. Там можно на карте указать конкретный объект, затем модерация передаст обращение ответственному ведомству и главе округа.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в Московской области важно для всех запустить процесс внедрения доступной среды, так как эта сфера имеет принципиальное значение для качества жизни.

«На повестке — доступная среда. Нам очень важно процесс внедрения (среды — ред.) запустить. Мы увидели большой запрос наших героев, но все прекрасно понимают, что это касается не только героев СВО, которые подняли этот вопрос в Ясенках, в частности — в фонде „Защитник Отечества“. Также это касается и малыша, который едет на самокате, и мамы, которая везет ребенка в коляске, и велосипедиста, который едет на работу. Доступная среда имеет принципиальное значение», — подчеркнул губернатор.