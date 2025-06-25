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Более 150 человек ежедневно посещают клуб «Активное долголетие» в Щелкове

Ежедневно клуб «Активное долголетие» в Щелкове посещают более 150 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

База долголетов в Щелкове находится по адресу 1-й Советский переулок, дом 26. Здесь проходят занятия, тренировки и просто дружеское общение.

Большой популярностью среди участников программы пользуются занятия йогой, суставной гимнастикой и тренажерный зал. Также для старшего поколения проводятся и творческие занятия: рисование, пение в караоке, танцы.

Щелковские долголеты также принимают участие в соревнованиях различного уровня и занимают призовые места. Например, в начале месяца они взяли серебро в общекомандном зачёте IX Спартакиады пенсионеров Московской области.

Присоединиться к программе могут женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте 60. За более подробной информацией обращайтесь по телефону: +7 496 562 96 72.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.