Более 140 тонн гуманитарной помощи доставили в Курскую область за сутки

За сутки в Курскую область прибыло более 140 тонн гуманитарной помощи. Всего за время ЧС в регион доставили порядка 3,2 тыс. тонн груза, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Также за сутки эвакуировали порядка 70 курян. Всего в безопасные районы вывезли свыше 11,5 тыс. человек. Кроме того, порядка 7 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения на территории Курской области.

Пиротехники МЧС России обследовали 3 населенных пункта региона за последний день. В одном из сел обнаружили ударный дрон-камикадзе с взрывчаткой. Его ликвидировали.

Также за сутки через портал госуслуг было принято около 2 тыс. заявлений. Произведены выплаты по более чем 13 тыс. заявлений на общую сумму около 198 млн рублей. Всего финансовая помощь была предоставлена более 49 тыс. человек. Им выплатили в общей сложности 741 млн рублей.

Ранее российская армия не дала ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области. ВСУ во время боя потеряли около 10 единиц бронетехники и порядка 100 человек живой силы.