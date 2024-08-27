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Российская армия не дала ВСУ прорваться в Малую Локню в Курской области

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» во взаимодействии с военнослужащими пограничной службы не дали украинским боевикам прорваться в населенный пункт, несмотря на многочисленные атаки противника.

Российские войска заняли оборону в исправительной колонии № 11. Они возвели по ее периметру защитные сооружения. Из колонии заранее эвакуировали заключенных и сотрудников.

Для недопущения прорыва ВСУ к Малой Локне российские бойцы вызывали огонь артиллерии в близости от своих позиций. При этом они практически находились в окружении.

Поддержку российским военным оказывали экипажи армейской авиации и артиллерия. Они наносили удары по резервам ВСУ.

При попытке прорыва в Малую Локню ВСУ потеряли около 10 единиц бронетехники и порядка 100 человек живой силы.