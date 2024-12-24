Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 14 тыс. территорий в Подмосковье очистили от снега за минувшую неделю

В результате обильных снегопадов в период с 15 по 19 декабря специалисты жилищно-коммунального сектора, вооруженные необходимым инвентарем — лопатами и метлами, провели ручную уборку снега на 14 246 территориях, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Уборка снега в зимний период — задача, требующая системного подхода и высокой организации.

Наиболее высокие показатели уборки продемонстрировали городские округа:

-Серебряные Пруды — убрано 146 территорий;

-Власиха — 56 очищенных участков;

-Лыткарино — убрано 993 территории.

По завершении уборки инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области зафиксировали объемы выполненных задач, что позволило оценить эффективность работы.

Отметим, что для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.