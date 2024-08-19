Более 130 площадок примут участие в акции «День без турникетов. Москва 2030»

Акция «День без турникетов. Москва 2030» пройдет в столице с 22 по 24 августа

Акция «День без турникетов. Москва 2030» пройдет в столице с 22 по 24 августа. Москвичей и туристов приглашают на 250 экскурсий по производствам и мастерским, музеям и лабораториям, встречи с сотрудниками предприятий и мастер-классы, сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Акция проводится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Все мероприятия бесплатные. Для онлайн-регистрации нужно перейти по ссылке.

«Традиционная акция пройдет более чем на 130 площадках, 45 из которых присоединятся впервые. В их числе — технопарки, инженерный и научно-исследовательский центры», — сказала заммэра — глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что акция дает возможность горожанам и гостям города пообщаться с представителями разных отраслей и познакомиться с инновационными разработками московских компаний.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Новыми партнерами стали участники программы «Сделано в Москве». Все желающие посетят их производства и узнают о городских мерах поддержки бизнеса и о том, как открыть свое дело. В маркете на Болотной площади можно приобрести продукцию столичных предпринимателей.

Одну из экскурсий организует научно-промышленный холдинг. Посетители увидят процесс выпуска комплектующих для современных отечественных автомобилей. Также к себе приглашают и крупные ИТ-компании. Гости узнают о новых трендах в индустрии, возможностях искусственного интеллекта и его применении в различных сферах жизни.

Кроме того, на одной из экскурсий участникам покажут сервисных роботов, которые способны видеть, слышать, жестикулировать, передвигаться и даже общаться с людьми.

Еще в рамках акции все желающие посетят кластер «Ломоносов», лаборатории испытательной ядерной физики, киностудию «Союзмультфильм», часовой завод, гастроквартал, детскую школу актерского мастерства и др.