Более 100 уголовных дел на дроперов возбудили в Москве в 2025 году

Столичная полиция завела больше 100 уголовных дел в отношении дроперов с 5 июля текущего года, сообщил замначальника управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Москве Владимир Прасолов.

«Указанные меры позволяют нам активно воздействовать на так называемых дропов, которые передавали свои банковские карты, электронные средства платежа, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию, абонентские номера, для дальнейшего их использования для хищения денежных средств», — добавил Прасолов.

Он отметил, что с вступления в силу закона «О дроперах», запрещающего передавать данные и банковские счета мошенникам, количество таких предложений в Сети заметно снизилось.

Ранее мошенники вынудили 20-летнюю девушку стать дроппером и забирать деньги у других студентов. Ее шантажировали в течение месяца.

