Более 100 тысяч девятиклассников Подмосковья сдали ОГЭ по русскому

В Подмосковье 9 июня более 100 тысяч выпускников девятых классов написали ОГЭ по русскому языку. Экзамен прошел в 598 пунктах проведения, к работе привлекли свыше 34 тысяч специалистов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основной государственный экзамен по русскому языку состоялся в 598 пунктах на базе школ региона. За процедурой следили 1 273 общественных наблюдателя, в том числе подключенные к системе дистанционного мониторинга.

Работа включала три части и 13 заданий. Девятиклассники выполнили тестовую часть, написали изложение и сочинение. На выполнение отводилось 235 минут, разрешалось пользоваться орфографическими словарями, которые выдавали организаторы.

Для школьников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрели формат государственного выпускного экзамена. На участие в ГВЭ по русскому языку зарегистрировались 1 665 человек, продолжительность экзамена для них увеличили на 1,5 часа.

Результаты ОГЭ опубликуют не позднее 23 июня, пересдача назначена на 2 июля. В 2026 году регион впервые участвует в федеральном эксперименте по расширению доступности среднего профессионального образования: более 33 тысяч выпускников прошли итоговую аттестацию только по русскому языку и математике. 16 июня девятиклассники сдадут экзамены по другим предметам по выбору.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.