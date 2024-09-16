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Более 100 мигрантов обнаружили во время обысков в хостеле в центре Москвы

Свыше 100 мигрантов обнаружили при обыске одного из незаконных хостелов на Зоологической улице в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Правоохранительные органы получили информацию о незаконных мигрантах в хостеле, расположенном в Пресненском районе Москвы. Следователи совместно с оперативками и Росгвардией провели обыск по указанному адресу и обнаружили 108 иностранных граждан

По данным следствия, неизвестные незаконно переоборудовали подвальное помещение многоэтажного жилого дома для временного проживания и устроили хостел для мигрантов.

В настоящее время задержанных проверяют на нарушения миграционного законодательства или другие преступления на территории Московского региона. Также двое граждан РФ были поставлены на воинский учет и получили повестки в военкомат.

Следователи расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Руководство и администрация хостела доставлены в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Ранее стало известно, что чаще всего на территорию России переезжают мигранты из Таджикистана, Кыргызстана и Украины.