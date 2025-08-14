Более 1 тыс заявок на сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Подмосковье

В Московской области по программе выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья с 1 июня в администрации 40 округов подали 1083 заявлений, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Программа стартовала в первый день лета. В силу ее расширения с 25 июля к ней помимо собственников, присоединились и жители, проживающие в аварийном жилье по договору социального найма.

«Сертификат на расселение аварийного фонда — это документ, на основании которого государство компенсирует гражданам затраты на покупку нового жилья. Наибольшее количество заявлений на выдачу сертификатов подали жители Шатуры (238), Щелково (97), Орехово-Зуевского округа (63), а также Каширы (58)», — приводит пресс-служба слова министра строительного комплекса Подмосковья Александра Туровского.

Благодаря сертификату как собственники аварийного помещения, так и семьи, проживающие по договорам социального найма, могут приобрести квартиру в новостройке или в строящемся доме со сроком ввода не позднее конца 2026 года.

Документ гарантирует покупку жилья за счет государства, где один квадратный метр стоит 174 839 рублей. Минимальный метраж — 28 квадратных метров, даже если принадлежащая владельцу площадь меньше. Так, возмещение составит не менее 4 895 492 рублей.

Желающим приобрести документ необходимо до 1 сентября в письменном виде сообщить об этом администрации своего муниципалитета. Затем до 1 ноября выбрать жилплощадь и использовать сертификат. Стоит подчеркнуть, что переселенцы остаются жить по старому адресу до момента переезда в новую квартиру.

Расселение аварийного жилищного фонда ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.