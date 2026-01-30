Более 1 тыс заявлений на согласование архитектурного облика подали в Подмосковье в 2025 г

В 2025 году жители и организации Подмосковья подали свыше 1 тысячи электронных заявлений на согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства доступна на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Строительство». Подать заявление могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы: пояснительную записку, объемно-планировочные и архитектурные решения. Для объектов жилого назначения дополнительно требуется схема планировочной организации земельного участка.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.