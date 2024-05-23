Бойцы ВС РФ уничтожили склады с боеприпасами ВСУ на южно-донецком направлении

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МО: расчеты РСЗО «Град» уничтожили бронетехнику и склады с боеприпасами ВСУ

Расчеты ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Восток» ликвидировали бронетехнику и склады боеприпасов украинских сил на южно-донецком направлении СВО. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

На кадрах видно, как расчет РСЗО «Град» занимает боевую позицию, наводит прицел и наносит удары по позициям противника. Их уничтожение фиксируется с помощью беспилотника.

«Бывают разные задачи — пехота противника, минометные расчеты, легкобронированные машины, танки, БМП. Какая цель поступает — выезжаем своевременно, быстро ориентируемся, чтобы сразу с первого залпа поразить», — рассказал оператор-топогеодезист РСЗО «Град» с позывным Казанка.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике. Операцию проводили подразделения «Южной» группировки войск.