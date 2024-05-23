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Российская армия освободила населенный пункт Андреевка в ДНР

Общество

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Операцию проводили подразделения Южной группировки войск.

При этом подразделения группировки Центр улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам ВСУ

Ранее подразделения Южной группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.