Российская армия освободила населенный пункт Андреевка в ДНР
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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Операцию проводили подразделения Южной группировки войск.
При этом подразделения группировки Центр улучшили тактическое положение и нанесли поражение двум бригадам ВСУ
Ранее подразделения Южной группировки войск в ходе боевых действий освободили населенный пункт Клещеевка в ДНР.
Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.