Бойцы СВО стали участниками II фестиваля «Подмосковье без границ»

Фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ 2024» в Пушкине посетили участники СВО, которые проходили ранее и проходят сейчас реабилитацию в Ясенках, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В мероприятии приняли участие более 100 человек с инвалидностью на креслах-колясках из Москвы и области, среди которых 7 участников СВО из Ясенок.

Сотрудники центра «Ясенки», психолог Светлана Кравцова и социальный работник Константин Харламов, инвалид 1 группы, участник СВО, рассказали всем присутствующим о возможностях медицинской и социально психологической реабилитации, проводимой в центре. Также подробно осветили и вопрос о доступной среде в реабилитационном центре, создание которой очень помогает людям на колясках чувствовать себя уверенно и комфортно.

⁣Для посетителей фестиваля подготовили концерт и спортивные состязания, мастер-классы и выставку средств реабилитации. Почетными гостями стали участники специальной военной операции. В конце мероприятия состоялась церемония награждения активистов с ОВЗ, а также победителей соревнований.

Важно, что среди участников была семья инвалида на коляске, участника СВО Владимира Андерсен, которая в июле только приступила к реабилитации в Ясенках. Его супруга Оксана активно поддерживает мужа, и на фестивале они вместе участвовали в различных активностях и знакомились с новыми технологиями для инвалидов.

Организатором фестиваля выступила подмосковная организация «Колесница», возглавляемая Игорем Гундеровым. Эта организация активно пропагандирует здоровый образ жизни среди инвалидов и прилагает много усилий для создания безбарьерной среды в Московской области.

⁣«Это единственный в России фестиваль для инвалидов-колясочников. Организовать такое мероприятия непросто, тем более под открытым небом. С погодой нам повезло. В этом году мы представили новые виды спорта: провели товарищеский матч по футболу на электроколясках, получилось интересно, привезли напольный шафлборд, художники представили свои картины», — рассказал организатор фестиваля Игорь Гундеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.