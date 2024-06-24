Боец Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования из-за терактов в Дагестане

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выразил соболезнования из-за терактов, которые произошли в Дербенте и Махачкале, сообщает РИА Новости .

Вечером 23 июня в двух городах Дагестана боевики обстреляли синагогу и церковь. Террористы были ликвидированы силовиками. Власти Дагестана объявили трехдневный траур после терактов. Также утром 24 июня НАК заявил о завершении контртеррористической операции в республике.

«Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких», — отметил Нурмагомедов.

Он посоветовал также всем посмотреть вокруг себя и детей. Важно знать, с кем они общаются, кто составляет их окружение.

Боец подчеркнул, что воспитание душ важнее, чем воспитание тел.