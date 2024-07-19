Boeing 777 авиакомпании Air India взял курс на Сан-Франциско из Красноярска

Резервный самолет Air India с пассажирами вылетел из Красноярска в Сан-Франциско

Резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India с 200 пассажирами на борту покинул воздушную гавань в Красноярске, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Самолет поднялся в небо в 20:02 по Москве и взял курс на Сан-Франциско. Иностранные граждане продолжают полет по маршруту после незапланированной остановки в России.

Ранее самолет авиакомпании Air India запросил разрешение на экстренную посадку в небе над Красноярском. У воздушного судна отказал датчик задымления. Продолжать полет с поломкой было крайне опасно.

Датчик сработал, когда самолет был в небе на высоте 11 км. После его приземления в багажном отсеке следов возгорания не обнаружили.