Бобры построили плотину в Чехии и сэкономили бюджету страны 1,2 млн долларов

Чешские бобры всего лишь за два дня выполнили семилетний план страны по возведению плотины. Благодаря этому Чехия сэкономила 1,2 млн долларов, сообщает kp.ru .

Власти должны были возвести плотину возле прудов Падршских в охраняемом ландшафте Брды. План по постройке был одобрен еще в 2018 году. Однако нужные документы собирались очень долго, вплоть до текущего года.

Бобры же сумели возвести сооружение всего за два дня. Они для этого выбрали участок — канал для мелиорации, построенный на бывшем полигоне.

Благодаря труду животных Чехии удалось сэкономить 1,2 млн долларов.

Зоолог Иржи Влчек отметила, что бобрам для постройки плотины нужно всего пару ночей. Человеку же необходимо сначала собрать разрешения, а затем посмотреть, хватает ли денег на строительство.

Ранее стало известно, что выпущенный на свободу волк в Чечне нашел хозяина через два года. Хищник сам нашел дорогу домой и вернулся к мужчине.