Выпущенный на свободу волк в Чечне нашел хозяина через два года

Волк, которого выпустили на свободу, сам вернулся к своему хозяину из Чечни через два года, сообщает Mash .

Мужчина управляется с хищниками, как со щенками. История первого питомца, которого отпустили на волю, была грустной — животное отравили.

А второго волчонка ему привезли в подарок из Осетии. Малыш остался сиротой, он бы не смог выжить в одиночестве.

Под опекой хозяина волк сильно вырос. Тогда мужчина решил, что для него лучше быть первым в стае, а не сидеть около человека. Он вывез волка в горы и попрощался с ним. Но через два года хищник сам нашел дорогу домой и вернулся к хозяину. Зверь совсем не одичал, волк даже играет с детьми.