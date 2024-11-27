Bloomberg: Европу ждет самая холодная зима с начала СВО
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Bloomberg рассказал, что Европа готовится к самой суровой зиме с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Это вызовет увеличение цен на энергоносители, учитывая, что континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно, сообщает Газета.ru.
Согласно информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ожидается, что средняя температура предстоящей зимы будет самой низкой за последние три года, что увеличит потребность в отоплении. Ситуация может усугубиться остановкой поставок газа через Украину, запланированной на 1 января.
Также сообщается, что в этом месяце в Европе наблюдается более интенсивное, чем обычно, использование газа из хранилищ, что вызывает тревогу относительно запасов к концу зимнего сезона и их пополнения летом следующего года.
Ранее стало известно, что Евросоюз столкнулся с новым кризисом в результате введенных США санкций против Газпромбанка.