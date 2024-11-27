Bloomberg: Европу ждет самая холодная зима с начала СВО

Bloomberg рассказал, что Европа готовится к самой суровой зиме с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию. Это вызовет увеличение цен на энергоносители, учитывая, что континент расходует свои запасы газа быстрее, чем обычно, сообщает Газета.ru .

Согласно информации Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ожидается, что средняя температура предстоящей зимы будет самой низкой за последние три года, что увеличит потребность в отоплении. Ситуация может усугубиться остановкой поставок газа через Украину, запланированной на 1 января.

Также сообщается, что в этом месяце в Европе наблюдается более интенсивное, чем обычно, использование газа из хранилищ, что вызывает тревогу относительно запасов к концу зимнего сезона и их пополнения летом следующего года.

Ранее стало известно, что Евросоюз столкнулся с новым кризисом в результате введенных США санкций против Газпромбанка.