Европейские страны столкнулись с новым энергетическим кризисом из-за истощающихся запасов газа, холода, а также возможного ограничения поставок из РФ после санкций, введенных США в отношении Газпромбанка, сообщает РИА Новости .

Как пишет Bloomberg, в Европе сейчас истощающиеся запасы голубого топлива, а поставки из РФ будут уменьшаться. Все это создает предпосылки нового энергетического кризиса.

По мнению издания, ситуация в ЕС скоро начнет ухудшаться из-за поставок газа. Голубым топливом из России пополнили запасы в этом году, но в 2025 году, вероятно, ресурс будет недоступен, что, в свою очередь, усилит давление на цены.

В 2024 году цены на газ увеличились на 45% из-за эскалации украинского конфликта. Запасы ресурса быстро уменьшаются, так как повысился спрос из-за похолодания.

Одним из факторов, приближающих газовый кризис, Bloomberg назвал американские санкции, которые были введены против Газпромбанка, из-за этого повышается риск прекращения импорта голубого топлива из РФ до истечения договора о транзите.