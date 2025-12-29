Блогеру Арсену Маркаряну продлили срок ареста

сегодня в 19:33

Суд в Москве продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, который обвиняется в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина останется под стражей до 22 февраля 2026 года. Таково было решение Таганского районного суда столицы от 29 декабря.

Маркарян стал фигурантом дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ. По данным следствия, блогер разместил на одном из видеохостингов видеоролик, содержащий информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Он был помещен в СИЗО 25 августа. Ранее ему уже продлевали арест. Обвиняемый не признал свою вину.

Также ранее Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков. Он опубликовал в соцсетях ролик, где обсуждал психоактивные препараты.

