Столичный суд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну

сегодня в 20:26

Таганский районный суд Москвы на 2 месяца продлили меру пресечения блогеру Арсену Маркаряну, обвиняемого в реабилитации нацизма, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В феврале текущего года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеоролик, содержащий информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и оскорбление памяти защитников Отечества с использованием СМИ либо интернета). Фигуранту предъявили обвинение.

Маркарян находится в СИЗО с 25 августа. Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

