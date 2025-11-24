Находящегося в СИЗО блогера Маркаряна оштрафовали за пропаганду наркотиков

Блогеру Арсену Маркаряну, содержащемуся под стражей в следственном изоляторе, выписали административный штраф за распространение информации о наркотических средствах, сообщает «112» .

Весной 2025 года Маркарян разместил в социальных сетях ролик, где обсуждал психоактивные препараты. За этот факт районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с него 15 тысяч рублей.

Соответствующее слушание прошло без Маркаряна, так как в настоящее время блогер находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок ареста блогера еще на два месяца. Маркаряна обвиняют в реабилитации нацизма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.