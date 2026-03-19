Блогер Екатерина Шумская неделю прожила в Дивеевском монастыре

Блогер Екатерина Шумская провела неделю в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, где работала прислужницей и отметила день рождения, сообщает ИА «Время Н» .

Екатерина Шумская, известная в соцсетях как «русская Скарлетт Йоханссон», рассказала, что уехала в Дивеево, чтобы отдохнуть от жизни в Москве. По ее словам, дорога заняла более 3,5 часа: выезд состоялся в шесть утра.

В монастыре блогер выполняла послушания — убиралась, чистила картошку и помогала прихожанам. Там же она отметила свой день рождения.

«Монастырь позаботится обо мне, а я позабочусь о монастыре», — написала Шумская.

Она добавила, что этот период принес «тотальное спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».

«Я теперь больше никуда не бегу, я просто проживаю свою жизнь. Я понимаю, что будущее не предопределено, есть опыт прошлого, есть момент настоящего, в котором нужно жить», — написала блогер.

