Блиндажные свечи для СВО производят в одном из домов мкр Востряково Домодедова

В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово ветераны Татьяна Абрамова и Николай Лылов организовали у себя дома производство блиндажных свечей для бойцов в зоне специальной военной операции. Такие свечи помогают солдатам согреться и поддерживают их в сложных условиях, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Для одной свечи требуется три картонки. Одну кладем ровно, две другие складываем пополам и вставляем по бокам, получается снежинка. Сверху ставим фитиль и заливаем парафином», — рассказывает Татьяна Абрамова.

По совету фронтовиков ветераны отказались от «улиткообразных» свечей, которые сильно коптят, и выбрали удобную форму снежинки.

«Заливается больше пространства для воска, пока нареканий нет», — отмечает Абрамова.

Николай Лылов объяснил процесс подготовки парафина.

«Мы режем парафин, который приходит пластами, плавим его и заливаем в подготовленную конструкцию. Парафин плавится при 80 градусах, поэтому заливаем постепенно, давая верхнему слою застыть», — сказал хозяин дома.

За день ветераны делают около 50 свечей, которые затем передают в совет ветеранов микрорайона Востряково для передачи на передовую. Председатель совета Татьяна Курдюмова подчеркнула, что они делают это не по просьбе, а по зову сердца.

Сам процесс изготовления становится для ветеранов важной отдушиной и источником радости, ведь они чувствуют причастность к общему делу и возможность реально помочь бойцам.

Кроме того, совет ветеранов Востряково поддерживает связь с фронтовиками — у них уже есть сын совета, который более трех лет на передовой и всегда передает привет группе.

Таким образом, дистанция в тысячи километров не мешает ветеранам и бойцам быть единым целым в стремлении к общей победе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.