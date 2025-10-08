Благоустройство лесопарковой части парка планируется в округе Жуковский

сегодня в 15:55

Планируется выполнение комплекса работ по благоустройству парка культуры и отдыха, включая разработку архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства по адресу: Московская область, город Жуковский, ул. Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение ( 0148200005425000774 ) о проведении открытого конкурса в электронной форме на «выполнение комплекса работ по благоустройству Парка культуры и отдыха, включая разработку архитектурно-планировочной концепции и проекта благоустройства по адресу: Московская область, город Жуковский, ул. Пушкина (лесопарковая часть)».

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Жуковский.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.