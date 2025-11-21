Благотворительная акция по отказу от курения пройдет в Москве при поддержке OK

С 21 по 23 ноября в ТЦ «Метрополис» пройдет мероприятие, цель которого — акцентировать внимание общественности на проблеме курения, мотивировать людей задуматься о своем здоровье и отказаться от пагубной привычки, тем самым внести свой вклад в помощь пациентам с раком легких. Активные пользователи OK и ведущие авторы также примут участие в акции в онлайн-формате, наполняя виртуальный «Шар свежего воздуха» историями и советами о том, как заменить курение полезными альтернативами.

21 ноября в «Метрополисе» была установлена особая брендированная зона OK со специальным подвесным «Шаром свежего воздуха», куда посетители торгового центра могут сдать сигареты и другие курительные принадлежности, делая первый шаг к избавлению от вредной привычки. Взамен каждый получит освежающий фреш из свежевыжатых фруктов. Шар оснащен специальным устройством для измерения веса сданных предметов.

Для тех, кто не имеет возможности участвовать очно, предусмотрена онлайн-акция. В группе «Здоровье в ОК» пользователи и известные авторы создадут виртуальный «Шар свежего воздуха», наполненный полезными публикациями о борьбе с курением. Участники будут делиться уникальным и вдохновляющим контентом о здоровом образе жизни и эффективных методах отказа от никотина.

Каждая публикация, комментарий и отметка «класс» добавляют 10 граммов «свежего воздуха» в Шар. Накопленные граммы будут конвертированы в рубли, и общая сумма будет передана фонду «Онкологика». В проекте уже участвуют популярные авторы ОК: Павел Сизов (блог CHEF.VIBE), Виктория Нагорная (блогер, специализирующийся на позитивной психологии), Мари Добро (автор группы «Бальзаковский возраст»), фитнес-инструктор Денис Черногузов, ветеринарный врач Ольга Шильцова и другие.

В заключение акции средства будут переданы благотворительному фонду «Онкологика». Их направят на помощь взрослым, проходящим лечение от рака легких: за каждый килограмм, собранный в Шаре, будет перечислено 10 000 рублей.

