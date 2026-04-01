Благодатный огонь привезли в храм Христа Спасителя в Москве

Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя, расположенный в Москве, сообщает РИА Новости .

Благодатный огонь привезли на ночное пасхальное богослужение, которое проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доставкой занимался Фонд Андрея Первозванного.

Ранее самолет с делегацией фонда приземлился в столичном аэропорту Внуково. Борт был в полете примерно 4,5 часа, так как вылетел из Тель-Авива около 18:00 мск.

Лампады с Благодатным огнем также доставят в 15 храмов Москвы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.