Пасхальный Благодатный огонь доставили в Москву

В Москву доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима, сообщает ТАСС .

Самолет, на борту которого находилась делегация Фонда Андрея Первозванного, занимающегося доставкой Благодатного огня, прибыл в столичный аэропорт Внуково. Борт был в полете примерно 4,5 часа, так как вылетел из Тель-Авива около 18:00 мск.

Благодатный огонь примут представители нескольких епархий. Затем делегация фонда принесет его в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.

Также лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы.

