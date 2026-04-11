Пасхальный Благодатный огонь доставили в Москву
В Москву доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима, сообщает ТАСС.
Самолет, на борту которого находилась делегация Фонда Андрея Первозванного, занимающегося доставкой Благодатного огня, прибыл в столичный аэропорт Внуково. Борт был в полете примерно 4,5 часа, так как вылетел из Тель-Авива около 18:00 мск.
Благодатный огонь примут представители нескольких епархий. Затем делегация фонда принесет его в Храм Христа Спасителя в ходе Патриаршего пасхального богослужения.
Также лампады с Благодатным огнем доставят в 15 храмов Москвы.
