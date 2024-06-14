Биоэтические и правовые проблемы начала человеческой жизни обсудят в Москве

24 июня 2024 г. в Российском университете медицины пройдет научно-практическая конференция «Биоэтические и правовые проблемы начала человеческой жизни». Формат конференции — очно и онлайн, сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторы конференции — демографическая платформа РФ, проект «Все беременным РФ» и Российский университет медицины. Конференция проводится в рамках проекта «Я — живой!», направленного на просвещение молодежи по вопро­сам духовно-нравственных ценностей и утверждения ценности жизни ребенка до рождения.

Цель конференции — популяризация научных данных о ребенке до рождения как одного из инструментов повышения рождаемости за счет профилактики искус­ственных абортов и укрепления семейных ценностей. Конференция призвана стать площадкой для обмена опытом, сближения подходов к популяризации данных фун­даментальных исследований в области философии, истории, культурологии, возрас­тной морфологии, юриспруденции, теологии, психологии, социологии, биологии, свидетельствующих о том, что жизнь человека начинается с зачатия.

В настоящее время в ряде регионов Российской Федерации уже приняты или обсуждаются различные законодательные инициативы, направленные на защиту прав беременных и жизни ребенка до рождения. Материалы конференции могут быть учтены и использованы в общественной дискуссии вокруг данных инициатив.

Организаторы конференции уверены, что обсуждение биоэтических и право­вых подходов, основанных на данных естественных наук, привлечет внимание об­щества к проблеме человеческого достоинства ребенка до рождения, актуализирует вопросы поддержки беременных, необходимости профилактики искусственных абортов и тем самым благоприятно скажется на повышении рождаемости и укреп­лении репродуктивного здоровья, а значит и демографической ситуации в нашей стране.

Подключиться по удаленной связи будет возможно 24 июня с 10:00 до 18:00 по ссылке.

Более подробно ознакомиться с конференцией можно на официальном сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.