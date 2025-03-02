Bild*: ХДС потребовал отмены закона о легализации каннабиса в Германии

Представители Христианско-демократического союза (ХДС) требуют отмены спорного закона о частичной легализации каннабиса в Германии, сообщает «Bild на русском» *.

«Мы сделаем все возможное, чтобы остановить негативные последствия легализации каннабиса, бороться с преступностью, связанной с наркотиками, и усилить защиту молодежи», — заявил депутат от ХДС Гюнтер Кринкс.

С его точкой зрения солидарен представитель ХДС по вопросам здравоохранения Тино Зорге, который также полагает, что «этот закон должен быть отменен».

Однако окончательное решение будет зависеть от будущего состава немецкого правительства. В то время как ведутся переговоры между ХДС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), вопрос о пересмотре или полной отмене закона о каннабисе остается открытым.

Закон о частичной легализации каннабиса был принят прошлым правительством Германии. Он позволяет гражданам страны хранить и употреблять каннабис в ограниченных количествах. При этом в ХДС уверены, закон может негативно отразиться на здоровье граждан и привести к росту наркопреступности.

Ранее Фридриха Мерца утвердили на пост главы фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге. Он набрал 98% на учредительном собрании фракции.

*СМИ признано в России иностранным агентом.