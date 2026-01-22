Безопасный и законный способ: адвокат об использовании газового баллончика

При реальной угрозе жизни и здоровью газовый баллончик остается наиболее безопасным и законным способом защиты, однако любое его использование вне этих условий может повлечь уголовную ответственность, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

«Сразу скажу: газовый баллончик среди всех возможных средств самообороны на сегодняшний день является наиболее эффективным и наиболее безопасным — как с точки зрения потенциальной ответственности для обороняющегося, так и с точки зрения вреда для здоровья нападавшего. По сравнению с травматическим оружием или, не дай бог, с каким-то холодным оружием, газовый баллончик с учетом реалий нашего законодательства и правоприменительной практики является самым оптимальным вариантом самообороны», — подчеркнул Ким.

Он добавил, что самообороной применение газового баллончика будет считаться в тех случаях, когда есть реальное посягательство на вашу жизнь или здоровье. Если брать бытовые примеры, то это ситуации, когда вас бьют, пытаются побить, душат, оказывают какое-то физическое воздействие, либо пытаются силой отнять ваше имущество.

«То есть должен быть именно телесный, физический контакт и, что принципиально важно, реальная, объективная угроза. Не просто ваше субъективное предположение, а именно фактическое посягательство на жизнь или здоровье», — пояснил эксперт.

Ким уточнил, что превышением необходимой обороны или крайней необходимости будут считаться ситуации, когда газовый баллончик применяется не с целью защиты. Например, если конфликт уже исчерпан, а вы вдогонку распыляете баллончик человеку в лицо.

«Либо если вы сами являетесь инициатором конфликта и используете баллончик как средство нападения. То есть это все случаи, когда речь уже не идет о защите, а человек фактически нападает с применением газового баллончика», — разъяснил адвокат.

Ранее неадекват ворвался в чужую квартиру и облил соседей с годовалым ребенком из баллончика в Подмосковье. Пострадавшая семья обратилась в полицию.

Также средство самообороны превратилось в орудие нападения, которое использовал убийца подростка в Электростали. Он не только ударил ножом парня, но и залил баллончиком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.