Бежала по своим делам: лисичку заметили на Варшавском шоссе в Москве

Прыгающую по сугробам лисицу заметили на Варшавском шоссе в столице

На Варшавском шоссе в Москве прохожие заметили бегущую по своим делам лису, сообщает «Москва с огоньком» .

На видео, снятом горожанами, видно, как лиса прыгает по сугробам около дороги.

У животных, которые выходят к людям, может быть бешенство, поэтому приближаться к ним опасно. Как рассказал главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков, особенно опасны укусы бешенных животных в область головы, так как вирус быстро проникает в мозг.

Ранее недалеко от Астаны развернулось необычное соревнование: рыбак и лиса перетягивали санки с рыбой. Лесная хищница не сдавалась и пыталась утащить в лес весь улов.

