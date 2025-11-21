Ветврач рассказал, сколько может длиться инкубационный период бешенства

Главврач Шеляков: вирус бешенства при укусе в лицо очень быстро попадает в мозг

Главный врач столичной ветеринарной клиники Михаил Шеляков сообщил РИАМО, что особенно опасны укусы бешенных животных в область головы, так как вирус быстро проникает в мозг.

«Главная опасность укусов в лицо, что вирус быстро попадает в головной мозг, а от инкубационного периода до клинической картины бешенства может пройти три-пять дней. А вот если укусили, условно, в палец на ноге, то инкубационный период может длиться до года, когда человек уже может забыть, что его укусили», — сообщил Шеляков.

Он отметил, что вирус бешенства поражает центральную нервную систему и головной мозг, что сначала вызывает изменения поведения, а затем смерть.

Ветеринар напомнил, что бешенство переносят не только представители псовых, например лисы и волки, а также другие млекопитающие.

Шеляков добавил, что, когда подтверждается факт укуса домашнего питомца бешенным животным, приходится вводить обширные карантинные меры.

Ранее в одном из районов Москвы ввели карантин после выявления вспышки бешенства у домашнего животного.