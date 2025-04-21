Без комментариев: в церкви Святой Екатерины не говорят о смерти Папы Римского

В католической церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге пока отказались давать комментарии о смерти папы Римского Франциска, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Смерть понтифика зафиксировали утром в понедельник, около 7:35. Он скончался после продолжительной болезни и госпитализации в середине февраля с двухсторонней пневмонией в возрасте 88 лет, но меньше месяца назад его выписали.

Настоятель церкви Святой Екатерины в Петербурге посоветовал журналистам узнать о планах по траурным мероприятиям в Северной столице у верующих.

Папа Римский Франциск стал понтификом 12 лет назад и первым в истории папой из Латинской Америки, так как родился и вырос в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. До него большинство священнослужителей на этом посту были выходцами из Европы. За день до кончины он встретился с президентом США Джей Ди Вэнсом и поздравил верующих католиков с Пасхой с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.