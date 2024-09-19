Белый дом: США не имеют отношения к детонации электроники в Ливане

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не причастны к детонации электроники у бойцов шиитской группировки «Хезболла» в Ливане, пишут « Известия ».

«Мы никоим образом не были вовлечены в данные события, которые произошли вчера и сегодня», — заявил он.

По его словам, США делает все возможные шаги, чтобы не допустить открытия нового фронта палестино-израильского конфликта на Ближнем Востоке на границе с Ливаном.

Ранее также стало известно, что в Ливане сдетонировали более 500 раций и радиоприемников «Хезболлы». По данным Baza, в результате новых взрывов коммуникационных устройств пострадали более 100 человек. Об этом сообщил канал AL ADATH.

Reuters отмечает, что рации были приобретены около пяти месяцев назад. Это произошло в одно время с закупкой пейджеров.

17 сентября в Ливане начали детонировать пейджеры. Движение «Хезболлах» возложило ответственность за взрывы на Израиль.