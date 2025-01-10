Белла Хадид в ультракоротких шортах устроила фотосессию в продуктовом магазине

Супермодель Белла Хадид в ультракоротких шортах сходила в магазин за продуктами

Американская супермодель Белла Хадид сходила в продуктовый магазин в откровенном наряде в рамках съемки для модного бренда Miss Sixty.

В публикации на своей странице в соцсети Instagram* 28-летняя манекенщица предстала перед подписчиками в ультракоротких джинсовых шортах, облегающей куртке и белой рубашке поло. На кадрах модель позировала позировала у полок с напитками, опираясь на тележку для продуктов.

Кроме того, стилисты подобрали Хадид эффектный макияж и массивные золотые серьги. При этом волосы были уложены в тугой высокий хвост.

Ранее экс-супруга официального представителя Кремля Дмитрия Пескова показала подписчикам откровенное видео в бикини на яхте в Дубае.

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