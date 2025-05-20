Бастрыкин: СК отправил на передовую 20 тыс вступивших в российское гражданство

На сегодняшний день сотрудники Следственного комитета России «отловили» и отправили на передовую 20 тысяч иностранцев, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Такое заявление в рамках Петербургского международного юридического форума сделал председатель СКР Александр Бастрыкин, сообщает «Осторожно, новости» .

«80 тысяч мы отловили. 20 тысяч молодых граждан России, которым почему-то не нравится в Узбекистане, уже на передовой», — рассказал Бастрыкин.

Глава СКР отметил, что по его поручению сотрудники ведомства регулярно участвуют в рейдах по мигрантам. Нарушителей, которые получили российский паспорт, но не встали на воинский учет, отправляют в зону проведения специальной военной операции. В таких рейдах участвуют сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее Бастрыкин рассказал о преступлениях, которые мигранты совершают на территории России. Большая часть из них связана с распространением запрещенных наркотических веществ.