Бармен дал советы, как приготовить безалкогольную «Маргариту» дома

В «Маргарите» три компонента, поэтому приготовить ее сложнее, чем безалкогольный аналог «Мохито», но грейпфрутовый сок может помочь. Об этом сообщил РИАМО бармен, 10-кратный чемпион России, чемпион мира по флейрингу и классике, основатель коктейльной студии BarShow Place Александр Родоман.

«Безалкогольный „Мохито“ — это уже классика, его можно легко приготовить. А вот с „Маргаритой“ сложнее, потому что там всего три компонента. Можно добавить, например, грейпфрутовый сок — он даст горчинку и немного приблизит вкус. Полностью воспроизвести вкус алкогольного коктейля, конечно, не получится, но можно добиться схожего ощущения», — сказал Родоман.

Он добавил, что второй вариант — заменить крепкий алкоголь на другие ингредиенты. Например, в "Маргарите" используется апельсиновый ликер, лимонный или лаймовый сок и текила.

«Если убрать текилу, то ликер можно заменить на апельсиновый кордиал — сбалансированный сироп с выразительным ароматом апельсина, легкой кислинкой и умеренной сладостью. Он не такой густой, как обычный сироп, и не такой приторный. Это будет неплохая альтернатива», — отметил бармен.

Родоман пояснил, что если говорить об адаптации известных коктейлей в безалкогольном варианте, то вкус, конечно, будет немного теряться. Хотя сейчас на рынке, в том числе и в нашей стране, уже появились так называемые безалкогольные спиртные напитки.

«Да, звучит как игра слов, но такие продукты действительно существуют. Можно найти безалкогольный джин, ром, вермут и другие. В них присутствует характерная горчинка, которая передает саму суть алкоголя, но без его опьяняющего эффекта. Эти ингредиенты можно использовать в коктейлях, но стоит учитывать, что стоят они почти столько же, сколько их алкогольные аналоги. Возможно, немного дешевле, но разница несущественная», — рассказал бармен.

Эксперт уточнил, что безалкогольные версии коктейлей существуют давно. Например, у «Кровавой Мэри» есть версия «Вирджин Мэри», где просто убирают водку, но сохраняют специи и томатный сок. В целом воссоздать оригинальный вкус можно, но если хочется максимально близкого результата, то безалкогольные спиртные напитки — лучший вариант.

«Сейчас безалкогольные коктейли — это мировой тренд. Хотя, например, в Петербурге полгода назад пытались открыть безалкогольный бар, но он просуществовал недолго. Пока культура потребления безалкогольных коктейлей у нас не слишком развита, хотя интерес растет. Я даже вижу, как некоторые бармены постепенно отказываются от алкогольных коктейлей и переходят на безалкогольные. Тренд есть, но пока он не так сильно прижился», — заключил Родоман.

6 февраля отмечают Международный день бармена, в России его празднуют с 2009 года. Дата совпадает с днем католического святого Аманда, который считается покровителем виноделов, торговцев, пивоваров, барменов и рестораторов.