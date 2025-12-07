«Bang Bus»: порноактрису Бонни Блю задержали из-за «секс-фургона» на Бали

сегодня в 14:21

Скандально известную британскую порноактрису Тию Биллингер (Bonnie Blue) задержали на Бали из-за съемок контента для взрослых в арендованном микроавтобусе, сообщает Daily Star .

По мнению индонезийских властей, съемками в «секс-фургоне» 32-летняя Bonnie Blue нарушила закон о запрете производства и распространения порнографии.

Арендованный фургон был переоборудован для съемок. Порноактриса приглашала в «Bang Bus» мужчин для «участия в проекте». В Индонезии Биллингер грозит депортация со штрафом или тюремное заключение.

Bonnie Blue получила широкую известность, заявив, что, а сутки переспала с более 1 тыс. мужчин. Также порноактриса занималась организацией секс-туров.

Ранее стало известно, экс-гимнастки и порноактрисы-близняшки избили сотрудников полиции в ТЦ «Авиапарк» в Москве.

