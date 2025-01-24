Бабушки из «Отрядов Путина» доводят до белого каления телефонных мошенников

Пенсионерки-активистки из организации «Отряды Путина» перехватывают звонки мошенников, стремясь помешать им обманывать доверчивых граждан. Их цель — изматывать злоумышленников и отнимать у них время, сообщает «ФедералПресс» .

Одна из участниц объяснила, что они отвлекают мошенников, чтобы в конечном итоге те разочаровывались в своем деле. Идея кол-центра для перехвата таких звонков появилась недавно, а суть проста: мошенники вместо потенциальных жертв попадают на линию к активистам.

Пенсионерки изображают полное следование указаниям аферистов или провоцируют их, ведя разговор до состояния отчаяния. Например, одна из активисток в шутливом тоне рассуждает о банках для овощей.

«Конечно, пользуюсь банками: для огурцов, для помидоров, для перчиков… Слабак», — один из примеров беседы пожилой женщины с мошенником.

В результате злоумышленники теряют время на беседы с «бабушками», вместо того чтобы нацеливаться на реальную жертву.