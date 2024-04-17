Axios: Израиль планировал ответный удар по Ирану вечером 15 апреля
Тель-Авив планировал нанести ответный удар по территории Ирана вечером 15 апреля, но решил перенести атаку, сообщает ТАСС.
Как пишет американский портал Axios, израильские власти проинформировали Белый дом о своем решении.
«Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», — заявил американский чиновник.
Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что Армия обороны Израиля согласовала планы ответного удара по Ирану, однако ее время удара остается неизвестным.
14 апреля Тегеран в ответ на удар по иранскому консульству в Сирии нанес комбинированный удар по территории Израиля с помощью ракет и беспилотников. По словам президента еврейского государства Ицхака Герцога, удары иранской стороны по Израилю стали объявлением войны.