Axios: Израиль планировал ответный удар по Ирану вечером 15 апреля

Как пишет американский портал Axios, израильские власти проинформировали Белый дом о своем решении.

«Мы не знаем, по какой причине и насколько это могло быть приближено к реальной атаке», — заявил американский чиновник.

Ранее газета Jerusalem Post сообщала, что Армия обороны Израиля согласовала планы ответного удара по Ирану, однако ее время удара остается неизвестным.

14 апреля Тегеран в ответ на удар по иранскому консульству в Сирии нанес комбинированный удар по территории Израиля с помощью ракет и беспилотников. По словам президента еврейского государства Ицхака Герцога, удары иранской стороны по Израилю стали объявлением войны.