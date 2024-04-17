Израиль определился с ответом на атаку Ирана

В Израиле запланировали встречную атаку на Иран

Армия обороны Израиля согласовала планы ответного удара по Ирану, но срок пока не указан, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jerusalem Post.

При этом решение израильских военных может измениться по своему содержанию, утверждает издание.

14 апреля Иран нанес комбинированный удар по территории Израиля с помощью БПЛА и ракет.

Атака была вызвана воздушным ударом военной авиации Израиля по иранскому консульству в Сирии в начале месяца, в результате которого погибли высокопоставленные иранские офицеры.