Авиация РФ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области

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«Прямое попадание ФАБ (фугасная авиабомба — ред.)», — сказал «Каштан», говоря о курском приграничье, добавив, что имеются кадры объективного контроля», — рассказал командир батальона тактической группы спецназа (БТГР) «Ахмат» с позывным «Каштан».

По его словам, удар на несколько дней частично оставил подразделения без регулярной координации.

Ранее экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ударил по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничье Курской области.