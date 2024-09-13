Астрахань отметит 466-летие насыщенной программой мероприятий на выходных

Праздничные мероприятия в честь Дня города Астрахани начнутся 14 сентября и продлятся до 15 сентября, предлагая горожанам и туристам насыщенную программу событий. В 2024 году Астрахань отмечает свое 466-летие, и местная администрация подготовила разнообразные активности, сообщает «Бриф 24» .

14 сентября на Петровской набережной у арт-объекта «Дама с собачкой» с 19:00 до 21:00 пройдут мастер-классы по современным танцам в рамках проекта «Танец с городом». В Парке Знаний с 16:00 до 17:30 зрителей ждет концерт, на котором выступят детские творческие коллективы, а также мастер-классы для ребят. Вечером, с 18:00 до 19:30, на концертной площадке на улице Чехова состоится праздничная программа с участием астраханских артистов.

15 сентября празднование продолжится: на Петровской набережной с 19:00 до 22:00 посетители смогут принять участие в мастер-классах по латиноамериканским танцам. В парке «Аркадия» в 18:00 пройдет концерт духового оркестра, а на аллее Газовиков в микрорайоне Бабаевского с 18:00 до 20:00 представят концертную программу и интерактивные мероприятия для детей.

Также с 13 по 15 сентября у Лебединого озера пройдет выставка «Арт-вернисаж #РисуюАстрахань», где зрители смогут ознакомиться с работами астраханских художников. Все мероприятия организует администрация города.