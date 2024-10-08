Астероид-убийца: у берегов Гвинеи обнаружили загадочный кратер

«Астероиды — это на самом деле достаточно рыхлые тела, даже есть такой английский термин rubble pile — „куча щебня“. Очень многие астероиды — это куча щебня, слепившегося друг с другом», — заявил астроном Николай Железнов.

По его словам, подлетая к Земле, астероиды могут разорваться на части и привести к катастрофе.

Обнаруженный вблизи Гвинеи кратер в диаметре имеет порядка 8-9 км. Такой след мог оставить астероид размером около 400 м. Он упал одновременно с тем, как на Юкатанский полуостров обрушилось небесное тело диаметром 8–10 км.

В настоящее время геологи совместно с астрономами исследуют вопрос, представляли ли эти два объекта отдельные тела, или же гвинейский астероид является фрагментом мексиканского, который откололся во время его проникновения в плотные слои атмосферы Земли.

Геологи устраивают в безопасных местах небольшие контролируемые взрывы и таким образом находят то, что скрыто под землей. Так же ищут и нефтяные месторождения. Именно с помощью этого способа и был найден ранее неизвестный астероидный кратер.

При этом каждый год на Землю падают сотни тысяч метеоритов, и вероятность падения астероида остается всегда.