сегодня в 16:41

Астероид диаметром два метра пролетел совсем близко от Земли

Небольшой астероид 2025 SU4 диаметром 2 метра пролетел в среду совсем близко от Земли. При это он не представлял угроз для планеты из-за своего небольшого размера, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Камень был впервые обнаружен менее чем за сутки до сближения», — говорится в сообщении лаборатории в Telegram-канале.

В 11:30 по московскому времени астероид пролетел на расстоянии чуть более 20 тыс. км от Земли. Это примерная высота спутников GLONASS и GPS.

Пролет астероида ярко продемонстрировал высокую концентрацию малых небесных тел во внутренней части Солнечной системы и подчеркнул их способность внезапно появляться в окрестностях Земли.

